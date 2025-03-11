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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
12:21
LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
Ortaokul son sınıf öğrencileri, istedikleri liseye girebilmek için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen sınavın tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. MEB takvimine göre, 2025 LGS sınav tarihi belli oldu. Öğrencilerin akademik geleceğini şekillendirecek bu kritik sınav, Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki; LGS başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu?