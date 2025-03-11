LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

LGS 2025 SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU!

8.sınıf ders kitapları, öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak ve geçen yılki sınav uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

LGS 2025 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.