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Haberler Yaşam LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 12:21

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

Ortaokul son sınıf öğrencileri, istedikleri liseye girebilmek için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen sınavın tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. MEB takvimine göre, 2025 LGS sınav tarihi belli oldu. Öğrencilerin akademik geleceğini şekillendirecek bu kritik sınav, Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki; LGS başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

Ortaokul son sınıf öğrencileri için heyecan dorukta! Liselere Geçiş Sınavı (LGS), binlerce öğrencinin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Haziran ayında yapılacak sınav için zaman daralırken sınavın ne zaman düzenleneceği merak konusu. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

2025 LGS TARİHİ AÇIKLANDI!

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvime göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

LGS 2025 SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU!

8.sınıf ders kitapları, öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak ve geçen yılki sınav uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

LGS 2025 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! LGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.