LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

Güzel bir lisede okumak için LGS puanları doğrultusunda tercih yapacak olan heyecanlar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte odaklarını tercih kılavuzuna çevirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilecek olan LGS tercih kılavuzu ile öğrenciler gidecekleri okulları seçebilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kaç tercih hakkı var? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!