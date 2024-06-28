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Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 05:59

LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

LGS tercih tarihleri gündemde! Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih takvimine odaklandı. Öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda okul tercihi yapacak. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kaç tercih hakkı var? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

Güzel bir lisede okumak için LGS puanları doğrultusunda tercih yapacak olan heyecanlar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte odaklarını tercih kılavuzuna çevirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilecek olan LGS tercih kılavuzu ile öğrenciler gidecekleri okulları seçebilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kaç tercih hakkı var? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 26 Temmuz'da ilan edilmiş, tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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