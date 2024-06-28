Haberler
Yaşam
LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
05:59
LGS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2024 || LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!
LGS tercih tarihleri gündemde! Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih takvimine odaklandı. Öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda okul tercihi yapacak. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kaç tercih hakkı var? İşte, LGS puana göre lise bulma tercih robotu!