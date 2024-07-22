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Haberler Yaşam LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:16

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

LGS tercih sonuçları ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alan lise kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili 2024-2025 MEB takvimini kontrol eden öğrenciler ve veliler yerleştirme sonuçları ardından nakili beklememesi durumunda kayıtlarını tamamlayacak. Peki; lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, lise kayıt takvimi hakkında merak edilenler...

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

Lise kayıt tarihleri MEB ile kontrol ediliyor. Yeni okuluna kayıt yaptıracak ve 9. sınıf olmaya hazırlanan adaylar boş kontenjan ve nakil işlemleri sonrası kayıtlar için araştırmalara başlayacak. Merkezi sistemle okula yerleşen öğrencilerin yanı sıra LGS puanı ile yerleşenler de lise kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, lise kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluşuyor.

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LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

LGS TERCİH TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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