LİSE KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 TAKVİMİ | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

Lise kayıt tarihleri MEB ile kontrol ediliyor. Yeni okuluna kayıt yaptıracak ve 9. sınıf olmaya hazırlanan adaylar boş kontenjan ve nakil işlemleri sonrası kayıtlar için araştırmalara başlayacak. Merkezi sistemle okula yerleşen öğrencilerin yanı sıra LGS puanı ile yerleşenler de lise kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, lise kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...