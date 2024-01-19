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Haberler Yaşam Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:04

Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

Nevşehir'de lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü Işıltan G.'yi arama çalışmaları sürerken Havva Hazal Yılmaz'ın okulunda hüzün hakimdi. Ttakdir belgesi karanfillerle birlikte sırasına bırakılan genç kız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA
Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Işıltan G.'nin (22) kontrolünü yitirdiği 34 GF 6534 plakalı otomobil, Sefa Öztürk'ün (20) yol kenarına park ettiği 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

Kazada, Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybederken, aynı araçtaki sürücü Sefa Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy (19) ve Medine T. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi de otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Işıltan G.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!

TAKDİR BELGESİ SINIFINDAKİ MASASINA BIRAKILDI
11'inci sınıf öğrencisi olan Havva Hazal Yılmaz'ın eğitim gördüğü Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de bugün hüzün vardı.

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