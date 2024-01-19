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Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:04
Lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında ölmüştü: Sürücü hala aranıyor!
Nevşehir'de lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü Işıltan G.'yi arama çalışmaları sürerken Havva Hazal Yılmaz'ın okulunda hüzün hakimdi. Ttakdir belgesi karanfillerle birlikte sırasına bırakılan genç kız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.