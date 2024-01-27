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Haberler Yaşam Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:12

Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile 14 yaşındaki Y.K. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kıvanç Uman aldığı darbelerle yere yığıldı. Ağır yaralanan genç 4 günlük yaşam savaşına rağmen kurtarılamadı. Dehşet anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı…

İHA
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

Kan donduran olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kocaeli'nin Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (14) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı.

Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K.'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.

Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

İŞTE O DEHŞET ANLARI...

Kıvanç Uman'ı ölüme götüren kavga görüntülerini ortaya çıktı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K.'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor.

Lise öğrencisi Kıvanç Uman'ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video

Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!

Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor.

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