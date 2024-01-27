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Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:12
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada: Vur lan vur!
Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile 14 yaşındaki Y.K. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kıvanç Uman aldığı darbelerle yere yığıldı. Ağır yaralanan genç 4 günlük yaşam savaşına rağmen kurtarılamadı. Dehşet anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı…