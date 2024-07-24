Lohusa eşini vahşice öldürdü! Vatfa Ecevit’in acı sonu: Cani adamın savunması ortaya çıktı

Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 17 bıçak darbesi olduğu belirlenen Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak dava açıldı.