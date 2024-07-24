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Lohusa eşini vahşice öldürdü! Vatfa Ecevit'in acı sonu: Cani adamın savunması ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:14
Lohusa eşini vahşice öldürdü! Vatfa Ecevit'in acı sonu: Cani adamın savunması ortaya çıktı
Mardin'de yaşayan 25 yaşındaki Vatfa Ecevit'in acı sonu kahretti. Kız çocuğu olan Ecevit, lohusa döneminde eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet Şiyar Ecevit, eşini hastaneden taburcu olduğu gün 17 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Cani adamın mahkemedeki savunması ortaya çıktı.