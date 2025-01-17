MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı yüzde 11,54 oldu.

Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.

Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu sebeple 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.