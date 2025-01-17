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Haberler Yaşam MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:25

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak zam oranları açıklandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda memur maaşları yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Bu artışla birlikte, en düşük memur aylığı 43 bin 726 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 617 TL'ye yükseldi. Hak sahipleri, bu artıştan kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının ödeme tarihlerini merakla takip ediyor. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 son durum...

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı yüzde 11.54 olarak belirlendi. Memur maaşlarının her ayın 15'inden itibaren ödendiği dikkate alındığında, Ocak ayının ilk 14 gününe ait bir fark ortaya çıkıyor. Hak sahipleri ödemelerini bekliyor. Peki; memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödemeleri takvimi.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

6 aylık oranla emekli zammı %15,75 olurken memur zammı %11,54 oldu.

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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı yüzde 11,54 oldu.

Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.

Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu sebeple 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi.

Ocak artışının belirlenmesiyle birlikte oluşan zam farkı belirlenecek ödeme takvimi hesaplara geçirilecek.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
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