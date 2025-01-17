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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:25
MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 || Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak zam oranları açıklandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda memur maaşları yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Bu artışla birlikte, en düşük memur aylığı 43 bin 726 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 617 TL'ye yükseldi. Hak sahipleri, bu artıştan kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının ödeme tarihlerini merakla takip ediyor. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 son durum...