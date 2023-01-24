Zamlı emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Ocak ayının son günlerine girilirken memurlar 15 günlük zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile memur emeklisi maaşı zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı maaş farkları yattı mı? SSK, Bağkur emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 2023 Memur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi.