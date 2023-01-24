Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Memur emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Bakanlık duyurdu!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 22:52

Maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Memur emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Bakanlık duyurdu!

Zamlı emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Ocak ayının son günlerine girilirken memurlar 15 günlük zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile memur emeklisi maaşı zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı maaş farkları yattı mı? SSK, Bağkur emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 2023 Memur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu! 15 günlük maaş farkı yattı mı, memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

Yapılan zam sonrası en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Akabinde gözler emekli ve memur maaşı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu noktada ise "Emekli Sandığı SSK Bağkur emekli memur maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Konu ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklisinin zam farklarının yatırılacağı tarihi paylaştı. İşte, 2023 Emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu! 15 günlük maaş farkı yattı mı, memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyor. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

Buna göre, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu! 15 günlük maaş farkı yattı mı, memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu! 15 günlük maaş farkı yattı mı, memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu! 15 günlük maaş farkı yattı mı, memur emekli zam farkı ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belirlendi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama;

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

SON DAKİKA