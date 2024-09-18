Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
18:29
Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı
Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasına devam edildi. Dolandırılan müşteki, Candan kardeşleri örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte gördüğünü söyledi. Bahar Candan müştekiye tepki göstererek, "Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Benden şikayetçi mi? Ben kendisini dolandırdım mı?" dedi. Müşteki "Ben her şeyi net bir şekilde bilemem, mahkemenin araştırması gerekir" şeklinde cevap verince Bahar Candan da "Bilmediğiniz bir şey için neden şikayetçisiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Bahar Candan'ı uyarırken, Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı ve nefes darlığı yaşayarak duruşmadan çıktı.