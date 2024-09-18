Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

NİHAL CANDAN, KARDEŞİNE MORAL VERDİ: SENİN İÇİN GİYİNDİM

Öte yandan duruşma esnasında Bahar Candan ablası Nihal Candan'a "Çok güzel olmuşsun" dedi. Nihal Candan ise kardeşine, "Senin için giydim, seni çok seviyorum" dedi.

ÖRGÜT LİDERİNİN YANINDA GÖRÜLDÜLER

İddianamede 4 milyon 500 TL zarara uğradığını belirten ve mimar olan dolandırıcılık mağduru Sinan Damgacı ise örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte Bahar ve Nihal Candan'ı gördüğünü söyledi. Damgacı, "Bu bayanlar araç ile ilgili bir konuda konuşmadı. Sadece Bahar Candan bir kere Onur Apaydın'dan para istedi. İşlerin içindelerse şikayetçiyim" dedi.