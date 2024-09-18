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Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:29

Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasına devam edildi. Dolandırılan müşteki, Candan kardeşleri örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte gördüğünü söyledi. Bahar Candan müştekiye tepki göstererek, "Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Benden şikayetçi mi? Ben kendisini dolandırdım mı?" dedi. Müşteki "Ben her şeyi net bir şekilde bilemem, mahkemenin araştırması gerekir" şeklinde cevap verince Bahar Candan da "Bilmediğiniz bir şey için neden şikayetçisiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Bahar Candan'ı uyarırken, Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı ve nefes darlığı yaşayarak duruşmadan çıktı.

İHA
Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

"ARACIMIN GELECEĞİ SÖYLENDİ, TESLİM EDİLMEDİ"

Duruşmada beyanda bulunan ve dolandırıldığı dönemde Sarıkamış İlçe Nüfus Müdürü olan müşteki Özkan Yıldız, "Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan biri aracını değiştirmek için İstanbul'a gideceğini söyleyerek yıllık izin istedi. Hacı İsrafil Sağlam aracılığı ile araç temin edildiğini söyledi. Bu şahsın İstanbul'da bağlantıları olduğunu, kiralık arabaları ihale ile satın aldıklarını piyasadan satın alıp yüzde 15-20 daha ucuza satın aldıklarını söyledi.

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Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

Ayrıca tanıdıklarına uygun fiyatlı verdiklerini de belirtti. Bana bir araç listesi gönderildi. Ben de oradan bir araç seçtim. Kendi aracım ile takas yapmak istedim. Eşime vekalet vermiştim, kendi aracımın başka biri üzerine devrini gerçekleştirdik. Daha sonra bana gönderilen IBAN numarasına para da gönderdim. 20 gün içerisinde aracımın geleceği söylendi. Araç teslim edilmedi, süreç uzadı. Bu nedenle Hacı İsrafil Sağlam beni aradı.

Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

"90 BİN TL GÖNDERDİM"

'Deprem sebebi ile işler uzadı vergi dairelerinde sıkıntı var araçları vergiden düşüremedik bu nedenle gecikme var sizin aracınız teslim edilecek merak etmeyin' dedi. Süreç biraz daha uzayınca Hacı İsrafil ile yazışmalara devam ettik. Aracım teslim edilmedi. Savcılığa şikayette bulunduk. Benim aracım 450 bin TL'ye sayıldı üzerine de 90 bin TL gönderdim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı Bahar Candan’ı uyardı! Nihal Candan gözyaşlarına hakim olamadı

NİHAL CANDAN, KARDEŞİNE MORAL VERDİ: SENİN İÇİN GİYİNDİM

Öte yandan duruşma esnasında Bahar Candan ablası Nihal Candan'a "Çok güzel olmuşsun" dedi. Nihal Candan ise kardeşine, "Senin için giydim, seni çok seviyorum" dedi.

ÖRGÜT LİDERİNİN YANINDA GÖRÜLDÜLER

İddianamede 4 milyon 500 TL zarara uğradığını belirten ve mimar olan dolandırıcılık mağduru Sinan Damgacı ise örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte Bahar ve Nihal Candan'ı gördüğünü söyledi. Damgacı, "Bu bayanlar araç ile ilgili bir konuda konuşmadı. Sadece Bahar Candan bir kere Onur Apaydın'dan para istedi. İşlerin içindelerse şikayetçiyim" dedi.

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