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Haberler Yaşam Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:02

Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Malatya İmsakiye 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 1 Mart Cumartesi günü Ramazan'ın başlangıcıyla birlikte, Müslümanlar imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini takip edecek. İlk sahur ne zaman, iftar saat kaçta gibi sorulara yanıt arayacak Müslümanlar, bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirirken saatlere göre hareket edecek. İşte, Malatya iftar vakti ve imsak saatleri...

Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Malatya sahur vakti (imsak) Ramazan ayı ile ilgili ilk sorgulanan bilgiler arasında olacak. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi İslam alemi için bir rehber olacak. Bu doğrultuda ibadet planlarını çıkaracaklar oruçlarını da bu vakitlere göre tutacak. Peki; 2025 Malatya iftar vakti saat kaçta?

Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MALATYA İMSAKİYE 2025: MALATYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile 81 ilde ayrı ayrı oruç saatleri belirlendi. Malatya'da (imsak) sahur ve iftar vakitleri de bu noktada gün gün ortaya çıktı. İşte, o saatler:

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Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MALATYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

İftar Vakti: 18:26

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

İftar Vakti: 18:27

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:28

İftar Vakti: 18:28

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

İftar Vakti: 18:29

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:25

İftar Vakti: 18:30

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Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MALATYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazının ilki 28 Şubat akşamı kılınacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Malatya'da ilk teravih saati 19:41 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:42

2 Mart Pazar: 19:43

3 Mart Pazartesi: 19:44

4 Mart Salı: 19:45

5 Mart Çarşamba: 19:46

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMLİLİĞİ NEDENİYLE ORUÇ TUTMAMASI UYGUN MUDUR?

Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına erişmiş her sağlıklı Müslüman için oruç farz kılınmıştır. Ailesinin geçimini sağlamak için ağır işlerde çalışanlar kaza etmek şartıyla orucu bırakabilirken ağır olmayan günlük işler için iş verimliliği nedeniyle orucu terk etmek günah olarak görülür.

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz." (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

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