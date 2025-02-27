Haberler
Yaşam
Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
21:02
Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Malatya İmsakiye 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 1 Mart Cumartesi günü Ramazan'ın başlangıcıyla birlikte, Müslümanlar imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini takip edecek. İlk sahur ne zaman, iftar saat kaçta gibi sorulara yanıt arayacak Müslümanlar, bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirirken saatlere göre hareket edecek. İşte, Malatya iftar vakti ve imsak saatleri...