Malatya iftar vakti 2025: Malatya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMLİLİĞİ NEDENİYLE ORUÇ TUTMAMASI UYGUN MUDUR?

Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına erişmiş her sağlıklı Müslüman için oruç farz kılınmıştır. Ailesinin geçimini sağlamak için ağır işlerde çalışanlar kaza etmek şartıyla orucu bırakabilirken ağır olmayan günlük işler için iş verimliliği nedeniyle orucu terk etmek günah olarak görülür.

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz." (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)