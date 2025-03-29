Manisa bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Manisa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.