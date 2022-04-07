Manisa, Kahramanmaraş, Mardin Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Dün ve bugün yapılacak kura sonuçları ile belli olan kazanan ve yedek listesi il ve meslek grubu bazında sırayla açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen ekranlarından biri. Bugünün illeri arasında Manisa, Kahramanmaraş ve Mardin de var. Bu şehirlerden başvuru yapan adaylar "Manisa, Kahramanmaraş, Mardin Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları nihai liste açıklandı mı? İşte 7 Nisan Manisa, Kahramanmaraş ve Mardin kura sonuçları…