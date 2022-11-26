Haberler Yaşam Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 16:44

ÖTV matrah düzenlemesi ardından sıfır araba fiyatları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlan düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok otomobilin fiyatında 100 bin TL'ye yakın düşüşler yaşandı. Bu gelişmenin ardından ise gerek araba almayı düşünenler gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte araba fiyatlarında son durum ve detaylar.