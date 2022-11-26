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Haberler Yaşam Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 16:44

Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

ÖTV matrah düzenlemesi ardından sıfır araba fiyatları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlan düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok otomobilin fiyatında 100 bin TL'ye yakın düşüşler yaşandı. Bu gelişmenin ardından ise gerek araba almayı düşünenler gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte araba fiyatlarında son durum ve detaylar.

Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

Araba fiyatları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Otomobil piyasasında bir süredir beklenen ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modeller etkilendi. Araba fiyatları üzerinde çok ciddi düşüşler yaşandı. Buna göre ise özellike araba alıp satmayı düşünenler 2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu? Sorularına yanıt arıyor. İşte son durum ve düzenleme sonrası ilk hesaplamalar…

Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

MARKA MARKA MODEL MODEL İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ BELLİ OLDU

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası beklenen fiyatlarla indirim hesaplarını yaptık: İşte marka marka model model indirimli araçlar listesi:

Marka marka araba fiyatları: 26 Kasım 2022 ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ -1

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