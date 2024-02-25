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Marmara Denizi’nde batan gemiden haber var! 11 dalgıç ve bin personel o noktaya yönlendirildi!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
17:09
Marmara Denizi’nde batan gemiden haber var! 11 dalgıç ve bin personel o noktaya yönlendirildi!
Marmara Denizi'nde bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli gemi 10 gün önce battı. Gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için çalışmaları devam ederken önce aşçı Zeynep Kılınç'ın ardından Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. 10 gündür süren aramalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi de katıldı. Gemideki 11 dalgıç ile karadan bin personel, kayıp 4 mürettebattan iz aradı…