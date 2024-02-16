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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:17

Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında kargo gemisi Batuhan A. su alarak battı. 07.12'de sinyali kesilen gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler yalnızca boş bir can salına ulaşılırken sonar görüntüsü geminin 51 metre derinlikte bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Batuhan A. isimli gemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bugün, geminin battığı bölgede dalış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

Türkiye dün Marmara Denizi'nden gelen haberle sarsıldı. İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki Batuhan A. isimli kargo gemisi su alarak battı.

Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

6 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Bursa'daki Marmara Adası'ndan önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında bin 250 ton mermer tozu yük alan ve Gemlik'e seyre başlayan gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

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Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

07.12'DE SİNYAL KESİLDİ

Dün sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için 275 personelle çalışmalar sürerken bölgede bir boş can salına ulaşıldı.

Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise gemi Batuhan A. ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceği belirtilirken açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 15.02.2024, saat 06:32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayı bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.

Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!

Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonuda paylaşılmıştır.

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