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Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:17
Marmara Denizi’nde batmıştı: Batuhan A isimli kargo gemisiyle ilgili son durum: Dalış yapılacak!
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında kargo gemisi Batuhan A. su alarak battı. 07.12'de sinyali kesilen gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler yalnızca boş bir can salına ulaşılırken sonar görüntüsü geminin 51 metre derinlikte bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Batuhan A. isimli gemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bugün, geminin battığı bölgede dalış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği açıklandı.