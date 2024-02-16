Marmara Denizi'nde batan gemi için dalış yapılacak | Video

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, geminin battığı yer tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler yalnızca boş bir can salına ulaşılırken sonar görüntüsü geminin 51 metre derinlikte bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Batuhan A. isimli gemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bugün, geminin battığı bölgede dalış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği açıklandı.