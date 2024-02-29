Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Benzer olay Tekirdağ'da yaşandı. Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.