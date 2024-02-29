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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:48

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Marmara Denizi'nde mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğaldı. Bu durum deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı. Planktonlar nedeniyle mavi renkli parlamalar da ortaya çıktı. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde soluğu kıyılarda aldı…

AA
Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Marmara Denizi'nde esrarengiz mavi görüntü herkesi şaşırttı… Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

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Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Benzer olay Tekirdağ'da yaşandı. Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

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