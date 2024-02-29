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Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:48
Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!
Marmara Denizi'nde mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğaldı. Bu durum deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı. Planktonlar nedeniyle mavi renkli parlamalar da ortaya çıktı. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde soluğu kıyılarda aldı…