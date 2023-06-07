Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:50

Marmara Denizi'nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

Yeşilköy Sahili'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri denizin dibinde hayalet ağ temizliği yaptı. Etkinlikte konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu…