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Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:50

Marmara Denizi'nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

Yeşilköy Sahili'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri denizin dibinde hayalet ağ temizliği yaptı. Etkinlikte konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu…

Marmara Denizi’nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Sahil Güvenlik İl Emniyet Kıyı ekipleri ve dalgıçlarıyla Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan tekneyle toplandı. Çıkarılan ağların geri dönüşüm için kullanılacağı belirtilirken, Yeşilköy balıkçı barınağında denizden çıkarılan hayalet ağlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Marmara Denizi’nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

"335 BİN METREKARE AĞI DENİZDEN ÇIKARDIK"
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerdeki terk edilmiş ağların temizlenmesi projesidir. Bunu 2014 yılında hayata geçirdik. Bu kapsamda her yıl artarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık.

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Marmara Denizi’nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor. Hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Balık giriyor, veya deniz canlısı giriyor, çıkamıyor orada ölüyor.

Marmara Denizi’nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz. Bu ağları temizlemek suretiyle daha yaşanabilir bir deniz hedefliyoruz. Bu nedenle artarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nasıl belirliyoruz bunları? Balıkçılarımızla anket yapıyoruz, o bölgede dalan insanlarla sivil toplum kuruluşlarından, kooperatiflerden gelen ihbarları değerlendirip bir havuzda toplayıp nerede operasyon yapacağımıza karar verip dalgıçlar marifetiyle de bu işlemi yapıyoruz" dedi.

Marmara Denizi’nde hayalet temizliği: 9 yılda bakın kaç metrekare ağ çıkarıldı!

"BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ahmet Yavuz Karaca, "Geçen yıldan itibaren de ağlarımızın tamamını markaladık. Dediğim gibi bunu engellemek için bu çalışmayı başlattık. Düştüğünde eğer bize haber vermemişse balıkçı idari para cezası uygulanacak kişinin kendisine. Kimin olduğu belli olacak.

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