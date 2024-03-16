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Marmara için tehlike çanları çalıyor! Uzman isimler duyurdu: 3 derece daha sıcak ölçüldü
Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
12:23
Marmara için tehlike çanları çalıyor! Uzman isimler duyurdu: 3 derece daha sıcak ölçüldü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde su sıcaklığının uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Sarı, yaptığı son dalışta, görüş mesafesinin 2 buçuk ila 3 metre civarında olduğunu ve yoğun bir plankton çoğalması yaşandığını belirterek, "Şu an 11- 12 derece civarında. Olması gereken su sıcaklığı ise 9 ya da en fazla 10 derece olmalıydı. Marmara, diğer denizlerimiz gibi ısınmaya devam ediyor" dedi. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise özellikle fosforlu kirleticilerin denize deşarj edilmesinin Marmara'nın tabanını olumsuz etkilediğini belirterek, "Mandıralar, atık su arıtma tesisleri, tarımsal kaynaklı kirleticiler kesinlikle ileri kademe arıtılmalı. Marmara Denizi'nde fosfor kirliliği kontrol altına alınırsa, Marmara Denizi 5 ile 10 yıl içerisinde kendini yeniler" diye konuştu.