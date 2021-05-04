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Haberler Yaşam Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:32

'da tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

'nde olarak bilinen müsilaj yaygın olarak görülmeye devam ederken, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı'dan korkutan açıklama geldi. Balcı, "Bu gidişle küresel ısınmanın etkisi daha da arttığı için deniz salyası ile birlikle bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir. Mesela zehirli maddelerden daha az etkilenir. Midyeler bu zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz" dedi.

Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

Marmara Denizi'nde sık sık ortaya çıkan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz yüzeyini kaplayarak hem deniz canlılarının hem de vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Her geçen gün etkisini artıran deniz salyası, tedirgin ediyor.

Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

"KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ"

Deniz salyasının bu şekilde artışının insan sağlığı üzerinde de etkili olacağını belirten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı,

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Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

", deniz ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor.

Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

Bu organik bileşikler suyla temas ettiklerinde şişiyor, gözle görünür hale geliyor ve oluşuyor. Deniz salyasının oluşması için bazı özel koşullara ihtiyaç vardır. Bu özel koşullar için yüksek derece de azot ve fosfat girdisi ve su sıcaklığına ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Marmara'da deniz salyası tehlikesi! 'Soframıza kadar gelebilir'

"YETKİLİLERİN BİR AN ÖNCE BU KİRLİLİK KAYNAĞINI TESPİT ETMELİ"

Deniz salyasının son zamanlarda artış göstermesinin nedeninin deniz kirliliği olduğunu kaydeden Doç. Dr. Balcı, "Son zamanlarda artış gösteren süreci yaklaşık 20 yıllık bir süreyi kapsar. Deniz salyası küresel ısınmanın bir sonucudur.

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