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Haberler Yaşam Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 10:03

'daki görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

belası 'nın kıyılarına kapladı. Mudanya'da çekilen kareler ise herkesi şaşkına uğrattı. Müsilajın, yüzeyi beton gibi kaplaması dikkatlerden kaçmadı…

Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Denizi'ndeki (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı. Altay, AA muhabirine, geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti." dedi.

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Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm.

Marmara'daki müsilaj görüntüsü şaşırttı: Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi!

5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz.

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