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Haberler Yaşam Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!
Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 14:08

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj diğer adıyla deniz salyası Şile Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Müsilaj, Marmara'nın farklı noktalarında kabus gibi manzaralara neden oldu. İşte objektife yansıyan son görüntüler...

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Marmara'nın müsilaj kabusu ne yazık ki devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.

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Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor.

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor!

Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

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