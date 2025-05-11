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Haberler Yaşam Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:16

Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

Marmara Denizi'nde yine müsilaj görülmeye başladı. 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj Gemlik Körfezi'nin tamamını kapladı. Turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka, endişeye yol açtı. Doç. Dr. Efsun Dindar ise uyardı: Canlı yaşamı büyük tehlike altında!

DHA
Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj yeniden gündemde. Bursa'nın Mudanya ilçesinin ardından Gemlik ilçesinde de denizi müsilaj kapladı. İlçenin turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka, endişeye yol açtı.

Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

Alanında uzman akademisyenlerin Marmara Denizi'nde yaptığı ölçümler ve gözlemler, müsilajın özellikle 20-30 metre derinliklerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Uzmanlar 2021 yılına benzer bir krizin yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Marmara'nın turistik körfezi müsilajla kaplandı | Video

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Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

Yaz sezonunun başlamasıyla, Bursa ve İstanbul'daki tatilcilerin akın ettiği, Gemlik Körfezi'nde sıralanan Kumla, Karacaali ve Narlı mahallerinin sahillerindeki müsilaj hem esnafı hem de vatandaşı tedirgin ediyor. Müsilajın hem denizdeki canlı yaşamını hem de turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata, "Gemlik'in güzide sahil kesimlerinden biriyiz. Ancak bu yıl tüm Gemlik sahilinde olduğu gibi Kumla sahilimiz de müsilaj belasıyla uğraşıyoruz. Hemen hemen 15-20 gündür aralıksız müsilaj sahilimizi tehdit ediyor" diye konuştu.

Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

300 BİN KİŞİ AKIN EDİYOR
Kıyı kesiminin acilen temizlenmesi gerektiğini belirten Ata, "Bunun bir çözümünün olması gerekiyor. En azından kıyıdaki sahil temizliğinin yapılması lazım. 10-15 gün içinde, okullar da kapandıktan sonra en az 200-300 bin kişinin Kumla'ya akın etmesini bekliyoruz. Bu şekilde çok kötü durumda" ifadelerini kullandı.

Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!

'OLTALAR DİPTE TAKILIYOR'

Av sezonunda müsilajın ağlarına yapışmasıyla denizden boş dönen ve ağları zarar gördüğü için sezon süresince denize açılamayan balıkçılar ise körfezde olta balıkçılığı yapıyor. Ancak müsilaj buna da izin vermiyor. Olta balıkçısı Hasan Basri, "Tekneler bile balığa çıkamıyor, o kadar berbat. Hele dün denizi tanıyamazdınız, bembeyaz, sanki kum içinde. Hiç temizlenmiyor. Balık tutamıyor insanlar, bol bol olta atıyor. Oltası bile pislik içinde çıkıyor. Dipte de olta takılıyor. Dip balıklarına çok zararı var. Bu denizde balıklar oksijen alamıyor. O kadar pis ki" dedi.