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Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:16
Marmara’nın turistik körfezi için endişelendiren uyarı: Yine ortaya çıktı!
Marmara Denizi'nde yine müsilaj görülmeye başladı. 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj Gemlik Körfezi'nin tamamını kapladı. Turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka, endişeye yol açtı. Doç. Dr. Efsun Dindar ise uyardı: Canlı yaşamı büyük tehlike altında!