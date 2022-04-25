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Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:15

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ediyor. Vaka sayısındaki düşüşle beraber milyonların beklentisi maske yasağının kalkmasıyla ilgili açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske konusuna değineceğine vurgu yaptı. Şimdi ise gözler 27 Nisan'daki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilirken maske yasağı kalktı mı, maske yasağı bitiyor mu ve ne zaman kalkacak sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Peki 2022 Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Maske yasağı kalktı mı, maske takmak zorunlu mu ve ne zaman bitiyor sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor. Otobüs, okul gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalar ve koronavirüsle ilgili yeni kararlar büyük önem taşırken maske takma zorunluluğunun kalkacağının sinyali verilmişti. Peki Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte süreçteki son durum

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, BİTİYOR MU?

Maske yasağının kalkıp kalkması konusunda henüz net bir bilgi yok. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maske yasağı kalktı mı sorusu yanıt bulacak. En son Maske Zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

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MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

MASKELER KALKACAK MI?

27 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nun ardından maske zorunluluğuna dair de gelişmeler yaşanacağının sinyalini veren Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yaparak son gelişmeler hakkında vatandaşlara bilgi verecek.

Yapılan açıklamaların ardından, maske konusundaki gelişmeler haberimizde yer alacak.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

MASKE YASAĞI HANGİ ALANLARDA DEVAM EDECEK?

Daha önceden yapılan açıklamada bakan Koca "Mesafenin korunamadığı alanlarda yani, uçaklardan, sinemalarda, tiyatrolarda, otobüslerde, servislerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" açıklamasıyla hangi alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini açıkladı.

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?
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