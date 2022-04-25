Haberler Yaşam MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:15

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ediyor. Vaka sayısındaki düşüşle beraber milyonların beklentisi maske yasağının kalkmasıyla ilgili açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske konusuna değineceğine vurgu yaptı. Şimdi ise gözler 27 Nisan'daki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilirken maske yasağı kalktı mı, maske yasağı bitiyor mu ve ne zaman kalkacak sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Peki 2022 Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?