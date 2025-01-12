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MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
00:43
MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?
MasterChef Türkiye'de finale kalan iki isim, büyük ödülü kazanmak ve Türkiye'nin yeni MasterChef'i olmak için kozlarını paylaşıyor. Kerem mi yoksa Onur mu şampiyon olacak? Haftalardır gösterdikleri performanslarla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri büyüleyen bu iki yarışmacı, bu gece canlı yayında son kez mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda şampiyonun kim olduğunu öğrenmek için tüm gözler MasterChef Türkiye büyük finaline çevrildi. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Masterchef Türkiye büyük ödülü kim kazanacak?