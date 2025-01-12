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Giriş Tarihi: 12.01.2025 00:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 00:43

MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MasterChef Türkiye'de finale kalan iki isim, büyük ödülü kazanmak ve Türkiye'nin yeni MasterChef'i olmak için kozlarını paylaşıyor. Kerem mi yoksa Onur mu şampiyon olacak? Haftalardır gösterdikleri performanslarla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri büyüleyen bu iki yarışmacı, bu gece canlı yayında son kez mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda şampiyonun kim olduğunu öğrenmek için tüm gözler MasterChef Türkiye büyük finaline çevrildi. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Masterchef Türkiye büyük ödülü kim kazanacak?

MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MasterChef Türkiye'de büyük final zamanı geldi! Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi arasından sıyrılarak finale yükselen Kerem ve Onur, bu gece canlı yayında mutfakta son kez karşı karşıya gelecek. Jüri üyelerinin vereceği karar, Türkiye'nin yeni MasterChef'ini belirleyecek. İki iddialı yarışmacı, sezon boyunca hem yaratıcı tarifleriyle hem de performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Kerem mi, Onur mu?

MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA BELLİ OLDU!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final günü geldi çattı.

MasterChef şampiyonu 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli oldu.

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MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU AÇIKLANDI!

Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef 2024 şampiyonu ONUR oldu.

MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

KEREM VE ONUR'UN PUANLARI

Zorlu ve uzun bir maratonun ardından MasterChef'te Eda, Semih, Onur ve Kerem son dörde kaldı.

Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Onur ve Kerem oldu Kerem şeflerden 63,5 puan aldı. Onur ise 68,5 puan aldı.

MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef'te şampiyonluk ödülünün ne olacağı henüz netleşmedi.

Ancak geçtiğimiz yıllarda MasterChef'te birinci olan yarışmacılara 0 kilometre araba verilmişti.

Final gecesi şeflerin büyük ödülü açıklaması bekleniyor.

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