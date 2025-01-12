MASTERCEF 2025 ŞAMPİYONU O İSİM OLDU! Masterchef Türkiye birincisi kim? Şampiyon Kerem mi, Onur mu?

MasterChef Türkiye'de büyük final zamanı geldi! Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi arasından sıyrılarak finale yükselen Kerem ve Onur, bu gece canlı yayında mutfakta son kez karşı karşıya gelecek. Jüri üyelerinin vereceği karar, Türkiye'nin yeni MasterChef'ini belirleyecek. İki iddialı yarışmacı, sezon boyunca hem yaratıcı tarifleriyle hem de performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Kerem mi, Onur mu?