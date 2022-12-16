Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 23:39

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelede en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.