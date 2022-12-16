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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 23:39

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelede en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda kazanan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıktı. Yarışmayı izleyenler ise MasterChef son bölüm özet detaylarını merak ederek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

16 Aralık 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

Zorlu oyunda başarılı olmak isteyen her iki takım da Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olamayan takım üyeleri zorlu bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçecek.

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