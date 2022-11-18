MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına yansıdı. MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda Doğu Anadolu lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.