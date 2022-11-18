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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 05:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 05:53

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına yansıdı. MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda Doğu Anadolu lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Jüri şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gönderildi. "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

17 Kasım 2022 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu oyunda Doğu Anadolu lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçen mavi ve kırmızı takım üyeleri, kazanan olmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda en başarılı menüyü çıkaran Kırmızı Takım, kazanan takım oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 17 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Gamze oldu.

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