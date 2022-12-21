Haberler Yaşam MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:21

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgilerine erişmek isteyenler "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.