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Haberler Yaşam MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:21

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgilerine erişmek isteyenler "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan aşçılık yarışmasında dokunulmazlığı kazanan ve haftanın ilk eleme adayı olan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te eleme adayı seçilen ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgilere erişmek isteyenler;

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

20 Aralık 2022 Salı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunu kazanmak isteyen her iki takım da tüm hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda takımlar tarafından hazırlanan menü yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılarak değerlendirildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, BELLİ OLDU MU? TV8 ile 20 Aralık 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Değerlendirme sonunda ne başarılı yemekleri çıkaran ekip mavi takım oldu.

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