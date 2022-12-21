MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye son bölümde sayıları giderek azalan ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin oturduğu yarışmada Sıfırıncı Gün dizisinin setinde yemek hazırlayan mavi ve kırmızı takımlarda en başarılı olanı dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım eleme adayı çıkardı. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.