Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 23:57

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye son bölümde sayıları giderek azalan ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin oturduğu yarışmada Sıfırıncı Gün dizisinin setinde yemek hazırlayan mavi ve kırmızı takımlarda en başarılı olanı dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım eleme adayı çıkardı. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Sıfırıncı Gün dizisinin setine konuk olan mavi ve kırmızı takımlar arasından verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan dokunulmazlık zırhına sahip oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

21 Aralık 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyununda jüri şefler tarafından belirlenen yemekler hazırlandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en fazla başarılı ürün çıkaran takım kırmızı takım oldu ve haftanın ikinci dokunulmazlığını alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

SON DAKİKA