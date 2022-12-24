MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlamak isteyerek tezgah başında tüm hünerlerini gösteren yarışmacılardan en başarılı ürünler çıkaranların bulunduğu takım dokunulmazlığı kazandı. Detayları merak edenler ise yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;