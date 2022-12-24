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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:32

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda kazanan takım dokunulmazlık zırhını alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlamak isteyerek tezgah başında tüm hünerlerini gösteren yarışmacılardan en başarılı ürünler çıkaranların bulunduğu takım dokunulmazlığı kazandı. Detayları merak edenler ise yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

23 Aralık 2022 Cuma günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dış çekim için Denizli'ye giden mavi ve kırmızı takımlar, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarının ev sahipliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda başarılı olmak isteyen her iki takım da menüde yer alan yemekleri en başarılı şekilde yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

Kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, başarısız takım. eleme adayını potaya gönderdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonrasında belli oldu takım oyunu oynanmadı

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