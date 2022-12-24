MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda kazanan takım dokunulmazlık zırhını alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.