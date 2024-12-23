MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

MasterChef finali ne zaman 2024 sezonu için takip edilmeye başladı. Şeflik unvanını almak adına yarışan yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele ediyor. Şampiyonluğa aday olan Kerem, Beyza, Erim, Eda, Onur ve Semih için heyecan dorukta. Peki; Masterchef ne zaman bitecek?