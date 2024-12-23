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MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
15:33
MasterChef Türkiye'de ceket yarışı başladı. İlk ceket Kerem'in olurken alan ceketleri almak için yarışmacılar adım adım finale yürüyor. Yarışmanın takipçileri TV8 ekranlarında yayımlanan program için MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek sorularına yanıt aramaya başladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef en başarılı tabakları belirlerken konuk jürileri ağırlamaya devam ediyor. İşte, 2024 MasterChef final tarihi hakkında merak edilenler...