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Haberler Yaşam MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:33

MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

MasterChef Türkiye'de ceket yarışı başladı. İlk ceket Kerem'in olurken alan ceketleri almak için yarışmacılar adım adım finale yürüyor. Yarışmanın takipçileri TV8 ekranlarında yayımlanan program için MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek sorularına yanıt aramaya başladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef en başarılı tabakları belirlerken konuk jürileri ağırlamaya devam ediyor. İşte, 2024 MasterChef final tarihi hakkında merak edilenler...

MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

MasterChef finali ne zaman 2024 sezonu için takip edilmeye başladı. Şeflik unvanını almak adına yarışan yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele ediyor. Şampiyonluğa aday olan Kerem, Beyza, Erim, Eda, Onur ve Semih için heyecan dorukta. Peki; Masterchef ne zaman bitecek?

MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

MasterChef'te ceket yarışı başladı. İlk ceket Kerem'in olurken diğer yarışmacılar final için isimlerinin yazılı olduğu ceketi giymek için yarışıyor.

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MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

Masterchef final tarihi henüz bilinmezken 1 Ocak itibarıyla başlayacak Survivor sezonu nedeniyle MasterChef'in aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

31 Aralık günü yayımlanması beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı nedeniyle öncesinde final bölümünün yayımlanması beklenenler arasında.

MasterChef finali ne zaman, hangi tarihte bitecek? TV8 ile 2024 MasterChef Türkiye final tarihi
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