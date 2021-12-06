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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu takım yarışmacıları belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 01:24

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu takım yarışmacıları belli oldu!

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef son bölümde kaptanlık yarışı yapıldı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlenirken aynı zamanda kaptan olan isimler de yapılan yemekler sonucunda belli oldu. 9 yarışmacı kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi ve şefler yarışmacılardan dürüm yapmalarını istedi. Toplamda yarışmacılara 45 dakika süre verilirken programın izleyicileri "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık yarışı mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı, yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. 6 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ile kaptanlar da belli oldu. Jüri üyeleri yarışmacılara 45 dakika süre verdi ve bu süre zarfında dürüm yapmalarını istedi. Sürenin tamamlanması ile birlikte şeflerin yaptığı tadım sonrası ise kazananlar belli oldu. Peki; MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık yarışı mavi ve kırmızı takım yarışmacıları.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

6 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan yeni haftada da devam ediyor. 16. haftasına giren MasterChef 2021'de dokuz yarışmacı, kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan dürüm yapmalarını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Yarışmacılar ise Adana, Urfa, şiş kebap ve pek çok çeşit dürümlerden birini seçerek en lezzetli olanı yapmak için uğraştı.

Heyecanlı mücadelenin ardından şefler, tadım yaptı ve kazanan ismi belirledi. Eren, Hasan ve Burcu öne çıkarılan isimlerden oldu. Bu isimler arasında ise gecenin en iyi dürümünü yapan Hasan kaptanlık oyununu kazandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kaptanlık oyununun ardından kazanan Hasan, Mavi takım kaptanı olurken onun seçtiği Mert de Kırmızı takım kaptanı oldu. Ardından iki takım kaptanı, kalan yedi yarışmacı arasından seçimler yaparak güçlü bir takım oluşturmak için uğraştı. Haftanın takım kadroları da böylece belli oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Eren, Burcu, Dilara.

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Araz, Sergen, Tahsin, Görkem.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
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