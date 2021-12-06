MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu takım yarışmacıları belli oldu!

6 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan yeni haftada da devam ediyor. 16. haftasına giren MasterChef 2021'de dokuz yarışmacı, kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan dürüm yapmalarını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Yarışmacılar ise Adana, Urfa, şiş kebap ve pek çok çeşit dürümlerden birini seçerek en lezzetli olanı yapmak için uğraştı.

Heyecanlı mücadelenin ardından şefler, tadım yaptı ve kazanan ismi belirledi. Eren, Hasan ve Burcu öne çıkarılan isimlerden oldu. Bu isimler arasında ise gecenin en iyi dürümünü yapan Hasan kaptanlık oyununu kazandı.