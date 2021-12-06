MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu takım yarışmacıları belli oldu!

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef son bölümde kaptanlık yarışı yapıldı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlenirken aynı zamanda kaptan olan isimler de yapılan yemekler sonucunda belli oldu. 9 yarışmacı kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi ve şefler yarışmacılardan dürüm yapmalarını istedi. Toplamda yarışmacılara 45 dakika süre verilirken programın izleyicileri "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi MasterChef kaptanlık yarışı mavi ve kırmızı takım yarışmacıları