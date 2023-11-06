Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyelerinin belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. 6 Kasım günü ekrana gelen yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonrasında haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni takımları.