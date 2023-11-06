Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlarına kaptanlık yapacak isimlerin belli olacağı kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından mavi takım kaptanı seçildi. Kazanan ismi merak edenler ise yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve takım üyeleri şöyle;