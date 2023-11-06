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Haberler Yaşam Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 23:10

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyelerinin belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. 6 Kasım günü ekrana gelen yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonrasında haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni takımları.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlarına kaptanlık yapacak isimlerin belli olacağı kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından mavi takım kaptanı seçildi. Kazanan ismi merak edenler ise yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve takım üyeleri şöyle;

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

6 Kasım 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölüm de kaptanlık oyunu oynandı. En başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı HASAN oldu.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı ise ALİCAN oldu.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • HASAN (Kaptan)
  • EREN
  • SERGEN
  • BARBAROS
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