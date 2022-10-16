MasterChef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik eleme gecesinde veda eden isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme gecesi mücadelesi ekranlara geldi.1 Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya gönderilen Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. Uzun soluklu yarışmayı izleyenler ise elenen ismi öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtlarına ve tüm son dakika bilgilerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te elenen isim ve tüm detaylara ilişkin son dakika bilgileri şöyle;