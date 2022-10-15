Haberler Yaşam MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 14 Ekim 2022 TV8 Masterchef Masterclass ödülü alan isim belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 15.10.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 06:17

MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 14 Ekim 2022 TV8 Masterchef Masterclass ödülü alan isim belli oldu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri masterclass eğitimi aldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından verilen masterclass eğitimleri sonrasında ana kadro yarışmacıları ödül oyunu için tezgah başında kozlarını paylaştı. MasterChef son bölüme ilişkin bilgi edinmek isteyenler yoğun olarak "MasterChef kim kazandı, masterclass ödülünü alan isim belli oldu mu?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, masterclass ödülünü alan isim belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.