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Haberler Yaşam Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 29.09.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 22:37

Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

TV8'in ilgiyle izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 29 Eylül Perşembe akşamı 86. bölümüyle ekranlara geldi. Yoğun geçen haftanın ardından son bölümde MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef, kendi restoranında yarışmacılara, vejetaryen Türk mutfağı üzerine bir MasterClass eğitimi verdi. Ardından ana kadro yarışmacıları arasında öğrenilenlerin uygulanacağı üç aşamalı bir ödül oyunu oynandı. MasterClass'ı kimin kazandığını merak eden programın sıkı takipçileri ise "MasterChef Masterclass ödülünü hangi yarışmacı kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, tüm detaylar…

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında izleyici karsısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 86. bölümünde yarışmacılara Masterclass eğitimi verildi. Uzun soluklu yarışmada kıyasıya mücadele eden ana kadro yarışmacıları, Somer Sivrioğlu'nun restoranında vejeteryan Türk mutfağına ilişkin yeni bilgiler öğrendi. Ardından öğrenilenlerin uygulanacağı üç aşamalı bir ödül oyunu oynandı. Jüri üyeleri, ilk etapta yarım saat süre vererek yarışmacılardan batırık yapmalarını istedi. Yarışmanın sıkı takipçileri ise "MasterChef Masterclass'ı kim kazandı, ödülü kim aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, 29 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte, MasterClass ödülünü kazanan isim…

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

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Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanan 86. son bölümünde Somer Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına MasterClass eğitimi verildi.

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

Somer Sivrioğlu'nun ünlü restoranında yapılan MasterClass eğitiminde ana kadro yarışmacıları vejetaryen Türk Mutfağına yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu.

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterClass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı 3 aşamalı bir ödül oyunu oynanacak ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi olacak.

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