Haberler Yaşam Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 29.09.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 22:37

Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı?

TV8'in ilgiyle izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 29 Eylül Perşembe akşamı 86. bölümüyle ekranlara geldi. Yoğun geçen haftanın ardından son bölümde MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef, kendi restoranında yarışmacılara, vejetaryen Türk mutfağı üzerine bir MasterClass eğitimi verdi. Ardından ana kadro yarışmacıları arasında öğrenilenlerin uygulanacağı üç aşamalı bir ödül oyunu oynandı. MasterClass'ı kimin kazandığını merak eden programın sıkı takipçileri ise "MasterChef Masterclass ödülünü hangi yarışmacı kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? TV8 ile 29 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, tüm detaylar…