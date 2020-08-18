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mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos üyeleri…

Türk televizyonlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 Türkiye'nin final turu safhası sona erdi ve seçilen 16 ana kadro yarışmacısı takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele etmeye başladı. Bugün (17 Ağustos 2020 Pazartesi) yapılan mavi takım kaptanlığı oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Zorlu geçen yapım aşaması sonucunda yarışmacıların büyük bir kısmı ürün çıkaramadı. Tatlıyı yapmayı başarabilen yarışmacılar arasından Mehmet, Danilo ve tadım yaparak mavi takım kaptanını belirledi. Seçilen kaptan kırmızı takım kaptanını belirleyerek ekip üyelerini de seçti. Bununla birlikte izleyiciler yarışmacıları kimler oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Giriş Tarihi: 18.08.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 02:04
MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 'te final turu bölümünün tamamlanmasıyla birlikte ilk kaptanlık oyunu bugün (17 Ağustos 2020 Pazartesi) oynandı. Mavi takımın ilk kaptanı olmak ve kırmızı takım kaptanını belirlemek isteyen şef adaylarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler herkesçe oldukça sevilen tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Yarışmacılardan tatlıyı en iyi yapanlar arasından Mehmet, Danilo ve en iyisini belirleyerek mavi takımın kaptanlığına seçti. Mavi takım kaptanıyla birlikte kırmızı takım kaptanı ve her iki takımın da üyeleri belirlendi. Bu bağlamda izleyiciler yarışmacıları kimler oldu? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU? MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ…

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? sorusu cevabı ve diğer tüm ayrıntılara ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu.

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MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. İki takımın kaptanları ise takımlarını şöyle şekillendirdi...

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

TANYA (Kaptan

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

EMİR

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

BERK

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

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