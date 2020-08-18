MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Türk televizyonlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'nin final turu safhası sona erdi ve seçilen 16 ana kadro yarışmacısı takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele etmeye başladı. Bugün (17 Ağustos 2020 Pazartesi) yapılan mavi takım kaptanlığı oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Zorlu geçen yapım aşaması sonucunda yarışmacıların büyük bir kısmı ürün çıkaramadı. Tatlıyı yapmayı başarabilen yarışmacılar arasından Mehmet, Danilo ve Somer şef tadım yaparak mavi takım kaptanını belirledi. Seçilen kaptan kırmızı takım kaptanını belirleyerek ekip üyelerini de seçti. Bununla birlikte izleyiciler MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…