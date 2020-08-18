MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım üyeleri…

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Masterchef'te final turu bölümünün tamamlanmasıyla birlikte ilk kaptanlık oyunu bugün (17 Ağustos 2020 Pazartesi) oynandı. Mavi takımın ilk kaptanı olmak ve kırmızı takım kaptanını belirlemek isteyen şef adaylarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler herkesçe oldukça sevilen tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Yarışmacılardan tatlıyı en iyi yapanlar arasından Mehmet, Danilo ve Somer şef en iyisini belirleyerek mavi takımın kaptanlığına seçti. Mavi takım kaptanıyla birlikte kırmızı takım kaptanı ve her iki takımın da üyeleri belirlendi. Bu bağlamda izleyiciler MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU? MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ…

MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? sorusu cevabı ve diğer tüm ayrıntılara ilişkin bilgiler şöyle;