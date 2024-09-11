Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:17

Masterchef Onur'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Masterchef Türkiye 11 Eylül tarihli yeni bölüm fragmanında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kazayla birlikte yarışmanın takipçileri Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü yandı mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Elinde kızgın yağ tuttuğu sırada ayağı kayan yarışmacının sağlık durumu gündemde. Peki; Masterchef Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi, elendi mi? İşte, detaylar...

Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü ve elleri mi yandı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yeni bölümde kızgın yağ ile kaza geçiren yarışmacının son durumu sevenlerinin gündeminde. TV8 ekranı başında yerler alındı. Peki; Masterchef Onur elenecek mi, devam edecek mi?

Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

MASTERCHEF ONUR'A NE OLDU?

Elinde kızgın yağ olduğunu arkadaşlarına söyleyen ve dikkatli olmaları noktasında onları uyaran Onur kaza geçirdi.

Elinde kızgın yağ taşıyan Masterchef Onur'un ayağı kayınca elindeki kızartma tenceresiyle birlikte yere düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

Kızgın yağ yüzüne doğru sıçrarken arkadaşları yüzünün ve ellerinin yandığını söyledi. Yarışmacının sağlık durumu takip ediliyor.

Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

MASTERCHEF ONUR ELENECEK Mİ?

Yarışmacının sağlık durumu yeni bölüm ile birlikte belli olacak.

Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

ONUR ÜRESİN KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

SON DAKİKA