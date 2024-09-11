Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:17
Masterchef Onur'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!
TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Masterchef Türkiye 11 Eylül tarihli yeni bölüm fragmanında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kazayla birlikte yarışmanın takipçileri Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü yandı mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Elinde kızgın yağ tuttuğu sırada ayağı kayan yarışmacının sağlık durumu gündemde. Peki; Masterchef Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi, elendi mi? İşte, detaylar...