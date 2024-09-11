Masterchef Onur’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Onur Üresin yarışmaya devam edecek mi merak ediliyor!

Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü ve elleri mi yandı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yeni bölümde kızgın yağ ile kaza geçiren yarışmacının son durumu sevenlerinin gündeminde. TV8 ekranı başında yerler alındı. Peki; Masterchef Onur elenecek mi, devam edecek mi?