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Haberler Yaşam Masterchef şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, yarışmanın 1.si ve büyük ödülün sahibi Hasan mı Eren mi? İşte, 2021 Masterchef Türkiye birincisi ve şampiyonu!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 07:44

Masterchef şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, yarışmanın 1.si ve büyük ödülün sahibi Hasan mı Eren mi? İşte, 2021 Masterchef Türkiye birincisi ve şampiyonu!

Masterchef final gecesinde büyük heyecan yaşandı. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında büyük mücadele sona ererken "Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef birincisi kim?" gibi soruların yanıtları, gecenin en önemli konusu oluyor. Öte yandan; 14 Ocak Cuma gecesi canlı yayında 2021 Masterchef şampiyonu da açıklandı. İmza tabağı öncesinde; Eren 108 puana ulaşırken Hasan ise 103 puan almıştı. İmza yemeği sonrasında Masterchef şampiyonu belli oldu. İşte 2021 Masterchef Türkiye birincisi!

SON DAKİKA: Masterchef şampiyonu büyük ödülün sahibi kim oldu? 2021 Masterchef Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu, Hasan mı Eren mi kazandı?

14 Ocak Cuma akşamı Masterchef final gecesinde Hasan ve Eren, üç menü ile jüri karşısına çıktı. İmza tabaklarına geçilmeden önceki puan durumunda ise Eren 108 puanla birinci, Hasan ise 103 puanla onu takip ediyordu. Finalistler tüm emeklerini sarf ederlerken programın izleyenleri ise "Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef birincisi kim, Hasan mı Eren mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2021 Masterchef Türkiye birincisi!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? 14 OCAK 2022

Masterchef final gecesinde canlı yayında şampiyon açıklandı.

İşte Masterchef Türkiye şampiyonu…

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef şampiyonu EREN KAŞIKÇI OLDU!

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Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti. "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

İLK OYUN SONRASI PUAN DURUMU

Hasan: Mehmet Şef 7 + Danilo Şef 8 + Somer Şef 8 = 23

Eren: Mehmet Şef 6 + Danilo Şef 7 + Somer Şef 6 = 19

Eren 84, Hasan 82 puana yükseldi.

İKİNCİ OYUN SONRASI PUAN DURUMU

Hasan: Mehmet Şef 7 + Danilo Şef 7 + Somer Şef 7 = 21

Eren: Mehmet Şef 8 + Danilo Şef 8 + Somer Şef 8 = 24

Bu sonuca göre Eren 108, Hasan 103 puana ulaştı.

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