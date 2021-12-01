Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan 2 aşamalı oyunda dokunulmazlığı kazanan takım eleme adayı çıkarmazken, başarısız olan takımdan 2 kişi eleme potasına gitti. Bu bilgilerle yarışmanın izleyicileri detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden isimlere ilişkin son dakika bilgileri şöyle;