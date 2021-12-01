TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken başarısı olan takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise kritik gece ile ilgili detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak edilen son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.