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Haberler Yaşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Favori isimler potada!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 01:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 07:18

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Favori isimler potada!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken başarısı olan takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise kritik gece ile ilgili detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak edilen son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan 2 aşamalı oyunda dokunulmazlığı kazanan takım eleme adayı çıkarmazken, başarısız olan takımdan 2 kişi eleme potasına gitti. Bu bilgilerle yarışmanın izleyicileri detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden isimlere ilişkin son dakika bilgileri şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

30 Kasım 2021 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı.

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MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhası Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Ardından takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların ürünlerini değerlendirdikten sonra sıra dokunulmazlık oyununu kazananın açıklanmasına geldi. Ürün bazında açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Eleme adayı oyununda yarışmacılara verilen süre sonunda yarışmacıların hazırladığı ürünleri tadan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı tabağın Hasan'a ait olduğunu açıkladı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

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