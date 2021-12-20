Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında seçilerek potaya giren Mert, Araz, Eren arasından birisi bugünkü kritik eleme gecesinde bu hafta Masterchef'e veda eden ismi oldu. Jüri görevinde bulunan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ve bu gece MasterChef'e veda eden isim ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusunun cevabı ve tüm bilgiler.