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Haberler Yaşam MasterChef’te kim elendi? 19 Aralık 2021 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede veda eden şok isim, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 00:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 00:26

MasterChef’te kim elendi? 19 Aralık 2021 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede veda eden şok isim, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında seçilerek potaya giren Mert, Araz, Eren arasından birisi bugünkü kritik eleme gecesinde bu hafta Masterchef'e veda eden ismi oldu. Jüri görevinde bulunan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ve bu gece MasterChef'e veda eden isim ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusunun cevabı ve tüm bilgiler.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? Kritik gece veda eden isim…

TV8 kanalının uzun yıllardır Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınladığı MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesi heyecanına sahne oldu. Zorlu geçen hafta süresince oynanan kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giren Mert, Araz, Eren isimlerinden birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında kritik eleme gecesinde bu hafta masterchef'e veda eden isim olarak belirlendi. Yarışmayı takip edenler ise "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde;

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? Kritik gece veda eden isim…

19 Aralık 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunları sonucu eleme potasına giden Mert, Araz, Eren isimlerinden birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında bu hafta masterchef'e veda eden isim oldu.

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MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? Kritik gece veda eden isim…

MasterChef 2021 son bölümde Kakule ana ürününde karar kılan Mehmet, Danilo ve Somer şefler son derece güçlü bir ürün olan Kakule ile ana kadro yarışmacılarından kritik eleme gecesinin ilk etabında yaratıcı bir ürün yapmalarını istedi. Eleme potasından çıkmak için tezgah başına geçen Mert, Araz, Eren yaptıkları ürünleri tatmaları ve değerlendirmeleri için Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? Kritik gece veda eden isim…

Kritik eleme gecesinde eleme potasında yer alan 3 isime verilen ürün hazırlama süresi sonrasında jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği kakule isimli ana ürünle yapılan ürünler tek tek tadılarak artı ve eksi yönlerine göre değerlendirildi.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? Kritik gece veda eden isim…

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesi mücadelesi potada yer alan Mert, Araz, Eren hazırladığı ürünlerin değerlendirilmesi sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler 3 yarışmacının ürünlerini puanladı

İlk etabın puan durumu şöyle;

MERT: 17

EREN: 23

ARAZ: 17

Bu sonuçla Eren ilk etabı en yüksek puanı alarak 1. tamamladı.

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