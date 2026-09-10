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Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem
Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:28
Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem
Bulaşık makinesinden çıkan bardakların bir süre sonra matlaşması ve üzerinde beyaz lekeler oluşması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak, doğru yöntemlerle bu izlerden kurtulmak mümkün. Uzmanlar, özellikle sert su kaynaklı kalıntılarda mutfaktan eksik olmayan o ürünün etkisine dikkat çekti.