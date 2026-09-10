Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

SİRKENİN İÇİNE KARBONAT EKLEMEK DOĞRU MU?

İnternette sıkça önerilen yöntemlerden biri, sirkenin içine karbonat eklemek oluyor. Ancak uzmanlar bu iki maddenin bir arada kullanılmasının sanıldığı kadar güçlü bir etki oluşturmayacağını belirtiyor.