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Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:28

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Bulaşık makinesinden çıkan bardakların bir süre sonra matlaşması ve üzerinde beyaz lekeler oluşması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak, doğru yöntemlerle bu izlerden kurtulmak mümkün. Uzmanlar, özellikle sert su kaynaklı kalıntılarda mutfaktan eksik olmayan o ürünün etkisine dikkat çekti.

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Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Bardakların bir süre sonra ilk günkü parlaklığını kaybetmesi, birçok kişinin sıkça karşılaştığı sorunların başında geliyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Özellikle beyazımsı kireç tabakası ve matlaşma, bardakların yıkansa dahi kirli olduğu izlenimini oluşturabiliyor.

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Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Ancak, bardaklarda oluşan bu görüntünün nedeni her zaman kir olmuyor. Sert sudaki mineral kalıntıları bardak yüzeyinde film tabakası oluşturabiliyor. Böyle durumlarda da mutfakta bulunan sirke pratik bir çözüm olarak uzmanlar tarafından öneriliyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

SİRKENİN İÇİNE KARBONAT EKLEMEK DOĞRU MU?

İnternette sıkça önerilen yöntemlerden biri, sirkenin içine karbonat eklemek oluyor. Ancak uzmanlar bu iki maddenin bir arada kullanılmasının sanıldığı kadar güçlü bir etki oluşturmayacağını belirtiyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

İç ortam uzmanı olarak görev yapan Dr. Pamela Turner, sirke ile karbonatın bir araya geldiğinde asit-baz tepkimesine girdiğini ve ortaya çıkan karışımın temizlik gücünün sınırlı kaldığını belirtiyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Bu sebeple iki ürünün kullanım amacına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öneriliyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

MATLIĞIN NEDENİ KİREÇ İSE SİRKE ETKİLİ OLUYOR

Bardaklarda meydana gelen beyaz tabakanın sert sudan kaynaklanan mineral birikintisi olması durumunda sirke rahatlıkla kullanılabilir.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Sirkenin içerdiği asetik asit, mineral kalıntılarının çözünmesine yardımcı olur. Temizlik uzmanları, bardakların kısa süreliğine beyaz sirkeye yatırılmasını ve ardından iyice durulanıp kurulanmasını öneriyor.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Ancak bu noktada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bardaktaki matlık camın kimyasal olarak aşınmasından kaynaklanıyorsa sirke eski parlaklığı tam olarak geri getirmeyebilir.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BU DURUM İÇİN NE DİYOR?

2005 yılında Glass Science and Technology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, bulaşık makinesinde yıkanan bardaklarda zamanla oluşan yüzey hasarları incelendi.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Çalışmada su ve deterjanın cam yüzeyinde aşındırıcı etki oluşturabildiği ve bunun kalıcı bulanıklığa yol açabileceği belirlendi.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

PEKİ YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Beyaz sirkeyi tek başına kullanarak bardağı kısa süre bekletin, ardından bol suyla durulayıp yumuşak bir bez yardımıyla kurulayın.

Matlaşmış bardakları ilk günkü gibi parlatıyor! Kimyasallara 10 kat fark atan yöntem

Karbonatı sirkeyle aynı kapta karıştırmak yeirne gerektiğinde ayrı bir temizlik adımı olarak kullanmak daha doğru olacaktır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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