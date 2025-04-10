Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı!

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI ATILMIŞTI

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı