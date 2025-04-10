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Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:12
Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı!
İstanbul'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında hiç tanımadığı birinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Katillerin bugün hakim karşısına çıkması beklenirken, talihsiz çocuğun Bahçelievler'deki mezarı kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. Ahmet'in ailesi, katilin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edilmişti.