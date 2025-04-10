Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı | Video
İstanbul'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında hiç tanımadığı birinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Katillerin bugün hakim karşısına çıkması beklenirken, talihsiz çocuğun Bahçelievler'deki mezarı kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. Ahmet'in ailesi, katilin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
04:08
İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Polis Teşkilatı’nın 180'inci yılına özel video 10.04.2025 | 09:32
05:35
00:45
Trafikte yol kesme anları kamerada: Otobüse zarar verdiler | Video 10.04.2025 | 08:36
00:42
Çayırhan’da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı | Video 10.04.2025 | 08:26
01:17
Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video 10.04.2025 | 08:26
01:12
01:57
Konya'da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2025 | 12:29
01:27
Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video 09.04.2025 | 12:18
03:27
01:47
Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 09.04.2025 | 11:25
01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
01:31
01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
02:16
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 09.04.2025 | 10:21
00:54
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 09.04.2025 | 10:21
02:13
00:31
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 09.04.2025 | 10:21
01:57
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 09.04.2025 | 10:20