Haberler Yaşam Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:30

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur sorusu, dış haberleri araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen ve daha önce 8 defa patlayan yanardağ, harekete geçti. Bu sebepten ötürü Mauna Loa nerede, hangi ülkede soruları yanıt arıyor. Acil durum ekipleri bölgeye giderken, patlamanın detayları için araştırmalar havadan devam edecek. Dünyanın en önemli turistik lokasyonlarından biri olan Hawaii Mauna Loa Dağı patlaması ile gündeme geldi. Peki, Mauna Loa Dağı nerede, kaç metre, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, en son ne zaman patladı? İşte detaylar…