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Haberler Yaşam Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:30

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur sorusu, dış haberleri araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen ve daha önce 8 defa patlayan yanardağ, harekete geçti. Bu sebepten ötürü Mauna Loa nerede, hangi ülkede soruları yanıt arıyor. Acil durum ekipleri bölgeye giderken, patlamanın detayları için araştırmalar havadan devam edecek. Dünyanın en önemli turistik lokasyonlarından biri olan Hawaii Mauna Loa Dağı patlaması ile gündeme geldi. Peki, Mauna Loa Dağı nerede, kaç metre, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, en son ne zaman patladı? İşte detaylar…

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

Mauna Loa Dağı patlaması son dakika haberi olarak ajanslarda geçiyor. Dünyanın en büyük yanardağı olarak bilinen Mauna Loa patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı gibi sorular yanıt aramakta. Büyük Okyanus'ta bulunan yanardağ, 4.169 metreyle turistlerin dikkatini uzun yıllardır çekiyor. Peki, Mauna Loa hangi ülkede? Mauna Loa patlarsa ne olur? İşte detaylar…

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

MAUNA LOA DAĞI PATLADI MI?

Gelen son bilgiler ile birlikte Hawaii'nin en büyük yanardağı olan Mauna Loa Dağı harekete geçti. ABD Jeoloji Servisi (USGS), dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen Hawaii'deki Mauna Loa'nın harekete geçtiğini duyurdu. Gelen açıklamada, lav akışının zirvede olduğunun ve yerel halkı tehdit etmeyeceğini bildirirken, yine de uyarı sinyali geçini geçtiler. USGS'ye göre son birkaç saat içerisinde bölgede sıklıkla büyük depremler yaşanmakta.

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Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

MAUNA LOA DAĞI NEREDE?

Mauna Loa Dağı (İngilizce: Mount Mauno Loa), Amerika Birleşik Devletleri'de Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaleti'nin Big Island (Büyük Ada)'nın güneyinde yer alan Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 4.169 metre rakımlı bir aktif kalkan volkan. Hawaii dili ile bu dağın "Mauna Loa" olan ismi "Uzun Dağ" anlamına gelmektedir.

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

Mauna Loa Dağı Hawaii Adaları'nı oluşturan beş volkandan biridir. Hawaii adalarının en aktif volkanı olan Kilauea Yanardağı'nın çok yakın komşusudur. Mauna Loa Dağı'nın hacminin 75.000 km³ olduğu tahmin edilmiştir. Bu hacmi ve kapladığı arazının yüzölçümü itibarıyla Mauna Loa Dağı Dünya'nın en büyük yanardağı olduğu belirtilmektedir.

Mauna Loa nerede, hangi ülkede? Mauna Loa Dağı patladı mı, patlarsa ne olur, en son ne zaman patladı?

MANUA LOA DAĞI ÖZELLİKLERİ

Mauna Loa Yanardağı'nından çıkan lav püskürtülerinde silica kimyevi maddesi nispeten azdır. Bu nedenle çıkarttığı lava, patlayıcı olmayıp patlayıp havaya fışkırmadan yeryüzünden dağın yamaçlarında aşağı akmaktadır. Bu dağın yamaçlarının meyılleri nispeten çok dik değildir.

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