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Haberler Yaşam Mavi Vatan'da nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor
Giriş Tarihi: 26.07.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 13:43

Mavi Vatan'da nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personelinin, sınıfında dünyanın en büyüğü olan TCG Bayraktar gemisinden çıkarak, 'Mavi Vatan'da yaptıkları nefes kesen tatbikat görüntülendi.

Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

Hem karada, hem denizde görev yapabilen amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere TCG Bayraktar gemisindeki eğitimlerle hazırlanıyor.

Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

Her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştirilen amfibi deniz piyadeleri, TCG Bayraktar gemisinin yetenek ve donanımıyla hem zorlu görevlere hazırlanıyor, hem de 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor.

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Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor.


Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

NEFES KESEN TATBİKAT

Ekiplerin eğitim tatbikatları gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da bulunan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli son hazırlıklarını tamamlıyor.

Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat! Kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor

Personel TCG Bayraktar'da 4 adet bulunan LCVP çıkarma araçlarıyla gemiden ayrılarak göreve gidiyor. Araçlar, senaryo gereği belirlenen sahil hattına doğru yol alıyor.

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