Haberler Yaşam Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:29

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

SON DAKİKA HABERİ: Maymun çiçeği hastalığı yavaş yavaş bir kabusa dönüşmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günlerdekine benzer yayılım haberleri gelmeye başlarken maymun çiçeği hastalığı 16 ülkede görüldü. Son olarak komşumuz Yunanistan'da da görülen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Bakan Koca, pandemi riski görmediklerini ifade etti. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü hastalığı belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri ve son dakika haberinin tüm detayları...