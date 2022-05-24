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Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:29

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

SON DAKİKA HABERİ: Maymun çiçeği hastalığı yavaş yavaş bir kabusa dönüşmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günlerdekine benzer yayılım haberleri gelmeye başlarken maymun çiçeği hastalığı 16 ülkede görüldü. Son olarak komşumuz Yunanistan'da da görülen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Bakan Koca, pandemi riski görmediklerini ifade etti. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü hastalığı belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri ve son dakika haberinin tüm detayları...

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Maymun çiçeği virüsü ya da Avrupa'da bilinen adı ile Monkeypox 16 ülkede 150'ye yakın kişide görüldü. Maymun çiçeği hastalığının son adresi Ege'deki komşumuz Yunanistan oldu. Yunanistan'da İngiliz bir turistte görülen maymun çiçeği hastalığı sonrası Türkiye'deki vatandaşların da tedirginliği arttı. Binlerce kişi, 'Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yine, 'Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?' soruları da trend aramalar arasında yer alıyor. Peki, monkeypox ile ilgili bilinenler neler? Türkiye'de görüldü mü? İşte 10 soruda maymun çiçeği hastalığı...

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KAPIYA DAYANDI

Maymun çiçeği hastalığı İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılarak 16 ülkede saptandı. 150'ye yakın kişide görülen monkeypox son olarak sınır komşumuz Yunanistan'da yine bir İngiliz turistte tespit edildi.

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Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KAPIYA DAYANDI

Maymun çiçeği hastalığı İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılarak 16 ülkede saptandı. 150'ye yakın kişide görülen monkeypox son olarak sınır komşumuz Yunanistan'da yine bir İngiliz turistte tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

YUNANİSTAN'DA GÖRÜLMESİ İLE ENDİŞE ARTTI

Koronavirüs pandemisinin sona ermesi ile rahat bir nefes alan Türkiye'de maymun çiçeği hastalığının bir pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği yönünde endişeler arttı.

Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

BELÇİKA'DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI İÇİN KARANTİNA KARARI

Maymun çiçeği hastalığı sonrası ilk adımı Avrupa ülkesi Belçika attı. Pandemi korkusu ile hareket eden Belçika, koronavirüste olduğu gibi 21 günlük karantina kararını uygulamaya aldı.

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