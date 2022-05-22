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Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:36

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan maymun çiçeği virüsü belirtileri, öldürücü olup olmadığı gibi birçok konuda gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 13 ülkede görülen bu salgın sonrası alarma geçildi. Bu noktada ise "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan bu yeni tehlike vaka sayıları arttıkça tedirginliğe neden oluyor. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü? İşte tüm detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Geçtiğimiz gün İsrail'de de görülen ve böylece 13 ülkede tescilli olarak saptanan Maymun çiçeği virüsü belirtileri, Türkiye'de var olup olmadığı ve diğer birçok konuda gündeme taşındı. Vakaların artmasıyla beraber endemik olan bu virüs için DSÖ acil toplandı. Ülkemizde de son dönemin öne çıkan başlıkları arasında bulunan bu hastalıkla ilgili olarak "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?" soruları yanıt arıyor. İşte maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilen o detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü vakaları yayılmaya devam ediyor. Dün İsrail'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkeğin, virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Hastanın, ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. İsrail'deki vakanın ardından dünya genelinde maymun çiçeği virüsü görülen ülke sayısı 13'e yükseldi. Tüm ülkelerdeki toplam vakalar da 80'i buldu. 50 şüpheli vakanın da incelendiği bildirildi. Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde tespit edilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

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