Haberler Yaşam MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:36

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ nedir, Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan maymun çiçeği virüsü belirtileri, öldürücü olup olmadığı gibi birçok konuda gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 13 ülkede görülen bu salgın sonrası alarma geçildi. Bu noktada ise "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan bu yeni tehlike vaka sayıları arttıkça tedirginliğe neden oluyor. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve öldürücü mü? İşte tüm detaylar...