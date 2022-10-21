Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye destek amacıyla sağladığı Mazot ve gübre desteği ödemeleri son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Son olarak bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Mart ayı ödemelerinin 6 ay önce yapılacağı duyurulmuştu. Bu açıklamayla beraber "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Çiftçi ödemeleri daha önce kişilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılmıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı? İşte son durum ve detaylar.