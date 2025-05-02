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Haberler Yaşam TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:28

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Tarımsal destekleme ödemeleri, çiftçilerin gelirlerini artırmayı amaçlayan önemli bir destek aracıdır ve bu ödemeler, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Çiftçiler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle bu ödemeleri kolaylıkla sorgulayabilirler. Tarımsal destek ödemeleri, T.C. kimlik numarasına bağlı olarak doğrudan çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaktadır, bu da sürecin güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlar. Peki, tarımsal destek ödemelerini nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte e-Devlet üzerinden çiftçi destek ödemesi sorgulama adımları ve detayları.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden ödeme alacak olan üreticiler, Mart ayı destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merakla bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılki destekleme ödemeleri kapsamında, çiftçilerin tüm ürünleri için mazot maliyetlerinin yüzde 50'sini ve gübre maliyetlerinin yüzde 25'ini karşılayacağını duyurdu. Bu ödemeler, çiftçilerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla belirli bir takvime göre yapılacak. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı me, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Üreticilere verdikleri desteği vurgulayan Yumaklı, "Bugün, 3 milyar 91 milyon 430 bin liralık destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu ödemelerle birlikte bereketli bir yılın kapılarını aralıyoruz. Hayırlı ve bol kazançlı olsun." dedi.

Yumaklı'nın paylaşımında, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira ve hayvan genetik kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu belirtildi.

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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, tarımsal destek ödemelerinin durumunu e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilir. Bunun için, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına erişmeleri yeterlidir. Bu sayede ödeme bilgilerine hızlıca ulaşılabilir.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ EN KADAR, KAÇ TL?

2025 yılına ait temel destek ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Destek katsayısı, 2025 yılında dekara 244 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekle, tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacaktır.

İkinci kategoride yer alan arpa ve buğday üreticilerine dekara 317,2 TL, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay üreticilerine ise dekara 366 TL temel destek ödemesi yapılacaktır. Dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreticilerine ise dekara 549 TL destek sağlanacaktır.

Arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri, planlı üretim kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edilmiştir. Bu ürünleri üreten çiftçilere, mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si kadar ilave destek ödemesi yapılacaktır.

Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere, destek katsayısının %50'si kadar ek bir planlı üretim desteği sağlanacaktır.

Yer altı suyu kısıtlaması bulunan bölgelerde, planlı üretim yapan çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerinin tamamı karşılanacaktır.

Sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı/standart fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve katı organik-organomineral gübre kullanımı gibi destekler devam edecektir. Ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği çerçevesinde, 2025 yılı itibarıyla örtü altı paket desteği dekara 2.550 TL'den %50 artışla 3.825 TL'ye, açık alan paket desteği ise dekara 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarılacaktır.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i oranında ödenecektir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği, bu sisteme dahil olan işletmelere %50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarılmıştır. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise %104 oranında artarak 294 bin TL'ye ulaşacaktır.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçiler, tarımsal destekleme ödemeleri için başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla yapabilir. Başvurular, tarımsal üretim faaliyetlerine göre düzenlenir ve belirlenen kriterlere uyan üreticilere destek sağlanır.