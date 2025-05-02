TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025: Mayıs ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Üreticilere verdikleri desteği vurgulayan Yumaklı, "Bugün, 3 milyar 91 milyon 430 bin liralık destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu ödemelerle birlikte bereketli bir yılın kapılarını aralıyoruz. Hayırlı ve bol kazançlı olsun." dedi.

Yumaklı'nın paylaşımında, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira ve hayvan genetik kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu belirtildi.